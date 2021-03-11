Известный певец из Башкирии Салават Фатхетдинов получил должность советника министра культуры Фото: https://www.instagram.com/salavat_fatkhutdinov_official/

Известный певец из Башкирии Салават Фатхетдинов получил должность советника министра культуры в соседнем Татарстане.

О неожиданном назначении сообщили в пресс-службе Минкульта республики. Известно, что артист будет по мере возможностей помогать министру культуры Татарстана Ираде Аюповой. Выбор очевидный, учитывая опыт сценической и организационной работы (Фатхетдинов руководит компанией, которая проводит мероприятия – Ред).

Салават Фатхетдинов стал одним из четырех советников министра, которые работают на общественных началах. Также консультировать Аюпову в вопросах культуры будут театральный критик Нияз Игламов, опытный журналист Раиса Сафиуллина и директор консальтинговой компании Виктор Житлов.

Напомним, что ранее советником Радия Хабирова по вопросам культуры стал еще один певец из Башкирии - Радик Юльякшин.