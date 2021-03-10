Возбуждено уголовное дело против водителя «КамАЗа», по вине которого в ДТП под Уфой погибла супружеская пара

фото: ГИБДД РБ

Подразделение МВД по Уфимскому району возбудило уголовное дело против водителя «КамАЗа», по вине которого, как полагает следствие, в ДТП погибла супружеская пара.

Напомним, речь идет об аварии, которая случилась 9 марта на трассе М-5 под Уфой. Шофер грузовика с прицепом не справился с управлением, протаранил Mitsubishi Lancer и протащил его несколько метров, пока иномарка не заехала под двигавшуюся впереди фуру Volvo. В легковушке находились муж и жена 58 лет. Оба скончались до приезда медиков.

В отношении водителя «КамАЗа» – 42-летнего жителя Дагестана – было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.