Хабиров заявил о новых послаблениях режима повышенной готовности в условиях COVID-19

фото: Радий Хабиров // vk.com

Власти Башкирии приняли решение еще больше ослабить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполняться зрителями на 100% при условии стабильной ситуации с COVID-19 в регионе. Ограничения по посещаемости также планируется снять и для спортивных соревнований. Эти послабления будут действовать только при соблюдении санитарных норм.

– Обсуждали отмену самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Но эксперты нашего Минздрава и Роспотребнадзора пока против, говорят - опасно. Будем придерживаться их рекомендаций, поэтому обязательную самоизоляцию этих жителей продлеваем до 25 марта, – отметил Хабиров на своих страницах в соцсетях.