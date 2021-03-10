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В городе Березовском Свердловской области скончался 36-летний журналист из Башкирии Олег Манваров. Об этом сообщили коллеги из «КП-Екатеринбург».

О смерти Манварова стало известно вчера вечером, 9 марта. Его тело нашли в собственном доме, на втором этаже общежития по улице Мира. Журналист не вышел на работу, перестал отвечать на звонки и выходить в социальные сети еще 26 февраля.

Следственный комитет начал проверку, однако, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. В открытой квартире, где жил Манваров, был порядок, сам он находился в домашней одежде.

Журналист работал в издании Ura.ru. Именно его коллеги подняли тревогу, после того как он не вышел на работу. Одним из тех, кто нашел тело Манварова, был Павел Шабельников – бывший главред газеты «Золотая горка», где раньше трудился умерший.

– Олег был родом из Башкирии. Там он тоже занимался журналистикой. Работал на местном телеканале. К нам в "Золотую горку" он устроился в 2014 году, проработал до 2019-го, и ушел в E1.ru. Родителей у него не осталось. Только дядя, который должен скоро приехать в Екатеринбург, – рассказал «КП-Екатеринбург» Шабельников.

По данным СМИ, у Олега остался 4-летний сын. Он живет с матерью – бывшей женой Манварова.