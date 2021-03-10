Что произошло с супругами - сейчас выясняют их родственники и полицейские

В Салавате прекращены поиски молодой супружеской пары, которая исчезла накануне при весьма странных обстоятельствах. Напомним, сестра 21-летней Елены Юдиной рассказала, что вечером родственникам позвонила воспитательница и сообщила, что женщина не забрала ребенка из садика. На звонки Елена и ее муж не отвечали, в съемной квартире их не было, а из двора исчезла припаркованная иномарка, принадлежавшая супругам.

К счастью, уже ночью стало известно, что супруги нашлись – правда, молодые люди угодили в какие-то неприятности.

- Нашлись, избили их сильно. Кто и при каких обстоятельствах – пока не знаем, сами выясняем, что произошло, - уточнила сестра Елены Юдиной, поблагодарив всех, кто принимал участие в поисках супружеской пары.