Мэр Уфы Сергей Греков дал чиновникам неделю на проверку всех разрешений на строительство домов

Разрешение на строительство одной высотки мэрия уже отозвала

Мэр Уфы Сергей Греков поручил своему заму Евгению Чебакову проверить все разрешения, выданные на строительство высотных домов в городе.

– У нас выданы разрешения на 160 домов. Необходимо провести подробный анализ и экспертизу всех разрешений. Даю вам неделю времени, чтобы все проанализировать и доложить, – обратился сити-менеджер к подчиненному во время еженедельного оперативного совещания 10 марта.

Напомним, вчера стало известно, что мэрия отозвала разрешение на возведение 27-этажной высотки на улице Армавирской. На участке, где хотели построить дом, может стоять максимум шестиэтажка. Приостановить здесь стройку после череды жалоб от граждан распорядился глава республики Радий Хабиров. Вице-мэр Чебаков прокомментировал исполнение этого поручения на том же оперативном совещании:

– Было установлено наличие оснований, по которым [разрешение на строительство] может быть отменено. Соответственно, было принято решение об отмене. Его направили застройщику. На сегодняшний день разрешение отсутствует, – сказал чиновник.