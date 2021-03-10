В машине, которую раздавило между двумя грузовиками в Башкирии, погибла супружеская пара

фото: ГИБДД РБ

Башкирская ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера, 9 марта, под Уфой на трассе М-5. Напомним, легковушку буквально раздавило между двумя грузовиками, погибло два человека.

Как пояснили в дорожной полиции, в Mitsubishi Lancer врезался попутный КамАЗ, за рулем которого сидел 42-летний житель Дагестана. Большегруз несколько метров протащил иномарку, пока та не заехала под фуру Volvo. В легковушке находилось два человека: 58-летний мужчина и его супруга того же возраста. Оба они от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП с летальным исходом сейчас ведется расследование.