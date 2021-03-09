«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» во второй раз на чужом льду

Уфимский «Салават Юлаев» победил «Трактор» на чужой арене и закрепил преимущество в серии игр на вылет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уфимский «Салават Юлаев» победил «Трактор» на чужой арене и закрепил преимущество в серии игр на вылет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда Томи Ламсы после первой неожиданной и разгромной победы в Челябинске с самого начала встречи не смогла показать фееричного результата. Несмотря на удаления в двух командах, счет в матче открыли лишь в конце второго периода – шайбу забросил Хартикайнен с передачи Гранлунда.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этому предшествовал любопытный момент с участием Родиона Амирова. Молодой нападающий уверенно выходил на вратаря, но в последний момент не смог удержаться на льду. После такого пируэта в воротах «Трактора» оказался сам Амиров, голкипер Роман Вилл, и, собственно, сама шайба. После видеопросмотра судейская бригада не засчитывать такой гол.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третьем периоде в меньшинстве шайбу неожиданно забил Гранлунд, который неожиданно оказался прямо на пяточке у голкипера соперника. Третью шайбу при игре в 4 на 4 забросил Маннинен. Ответить на это хозяева льда уже не смогли.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая игра серии пройдет в Уфе - 11 марта. Если «Салават Юлаев» одержит победу, он обеспечит себе выход в следующий раунд плей-офф КХЛ 2020/2021. Игра начнется в 19.00 по уфимскому времени.