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Уфимская мэрия отозвала разрешение на строительство 27-этажной высотки на Армавирской улице

Ранее Радий Хабиров раскритиковал строительство многоэтажного дома
Яна БАЗЕКИНА
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Ранее против строительства высотки выступали жители соседних домов

Ранее против строительства высотки выступали жители соседних домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимская мэрия отозвала разрешение на возведение 27-этажной высотки на улице Армавирской. Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, дело в том, что на выбранном земельном участке планировка не предусматривает строительство высотного дома – максимум, может быть 6 этажей.

- Также при выдаче разрешений не учтено обеспеченность машиноместами, физкультурные и детские площадки размещены за пределы границ участка, - уточняет пресс-служба мэрии.

Напомним, что в начале марта строительство высотки раскритиковал и Радий Хабиров, поручив сити-менеджеру Сергею Грекову приостановить возведение многоэтажки комфорт-класса, поскольку такой вариант не устраивал жителей соседних домов.