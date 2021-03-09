Уфимская мэрия отозвала разрешение на строительство 27-этажной высотки на Армавирской улице

Ранее против строительства высотки выступали жители соседних домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимская мэрия отозвала разрешение на возведение 27-этажной высотки на улице Армавирской. Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, дело в том, что на выбранном земельном участке планировка не предусматривает строительство высотного дома – максимум, может быть 6 этажей.

- Также при выдаче разрешений не учтено обеспеченность машиноместами, физкультурные и детские площадки размещены за пределы границ участка, - уточняет пресс-служба мэрии.

Напомним, что в начале марта строительство высотки раскритиковал и Радий Хабиров, поручив сити-менеджеру Сергею Грекову приостановить возведение многоэтажки комфорт-класса, поскольку такой вариант не устраивал жителей соседних домов.