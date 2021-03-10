В Минздраве Башкирии рассказали, будут ли вакцинировать от ковида во время диспансеризации

В первую очередь на вакцину могут рассчитывать медики и соцработники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера в Минздраве Башкирии прошел очередной брифинг, посвященный ситуации с ковидом в республике. Во время брифинга в ведомстве ответили на важный вопрос, интересующих многиж жителей Башкирии – будет ли вакцинация от ковида включена в диспансеризацию.

- Прививка от коронавируса не входит в обязательный перечень пунктов диспансеризации. Но во время диспансеризации можно записаться и пройти вакцинацию от ковида, - уточнил Максим Забелин.

Также в Минздраве уточнили, что Вакцина «ГамКовидВак» вошла в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. При этом в первую очередь на прививку могут рассчитывать медики и соцработники, педагоги и лица, страдающие хроническими заболеваниями. На втором месте по приоритету стоят работники транспорта, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, работники сферы услуг, вахтовики и волонтеры. На третьем уровне – госслужащие, совершеннолетние студенты и призывники.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что граждане, прошедшие вакцинацию двумя компонентами, могут оформить соответствующий электронный сертификат на Госуслугах, а также попросить поликлинику внести запись в прививочный сертификат.