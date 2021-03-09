В Башкирии скончался народный артист и любимец публики Валерий Гриньков

Фото: Пресс-служба Государственного академического русского драмтеатра Башкирии

Сегодня, 9 марта, на 72 году ушел из жизни народный артист Башкирии Валерий Гриньков. Печальную новость сообщили в Минкульте Башкирии, что стало причиной смерти артиста – не уточняется.

Валерий Гриньков пришел на сцену в далеком 1989 году, когда его приняли в труппу русского академического драмтеатра в Уфе – там он провел 30 лет своей жизни, сыграв более 60 ролей. Зрителям Валерий Гриньков запомнился по роли Чернышова в пьесе по повести Галича «Матросская тишина», Билла Старка из «Продавца дождя», Калабушкина из «Самоубийцы», Мороза из «Снегурочки» и Комбрига из знаменитой постановки по пьесе Мустая Карима «Луна и листопад». С огромным успехом много лет шла на сцене театра комедия «№13», и бессменным исполнителем уморительно смешного Ричарда Уилли был именно Валерий Гриньков.

- Много лет Валерий Гриньков был одном из самых популярных теле- и радиоведущих республики. Многочисленные телепроекты – краеведческие очерки, кулинарные программы, культурные обозрения – создавались им на высочайшем профессиональном уровне и потому пользовались огромной популярностью, - подчеркивают коллеги артиста.

В 2004 году за большой вклад в развитие театрального искусства Валерий Гриньков был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан», а в 2014 году ему было присвоено звание «Народный артист Республики Башкортостан».

Прощание с знаменитым артистом состоится 10 марта в здании Государственного академического русского драматического театра в 12.00.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким талантливого артиста.