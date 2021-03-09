МЧС предупредило о метели и усилении ветра в республике 10 марта

Видимость на дорогах сократится до 500 метров Фото: Дмитрий БУШКО

МЧС предупредило, что завтра, 10 марта, утром и днем в Башкирии ожидается ухудшение погоды. Местами по республике выпадет сильный снег, прогнозируются метели и усиление юго-восточного ветра – до 15-20 метров в секунду. Видимость сократится до 500 метров и менее. На дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица.

– При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти, [,.,] могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, – отметили в экстренном ведомстве, не исключив также возможного повреждения линий электропередач.

Грядущей ночью синоптики обещают в Башкирии небольшой снег, по югу умеренный. Температура воздуха в среднем составит -13,-18°, днем немного потеплеет – до -8,-13° (по югу до -3°).