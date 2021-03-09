В Башкирии онкологи назвали самый распространенный вид рака

Врачи напоминают, что рак успешно лечится только в случае обнаружения на ранней стадии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минздраве Башкирии назвали самый распространенный вид рака, встречающийся у жителей республики. Как сообщает портал UfacityNews.ru, наиболее часто к онкологам обращаются пациентки с раком молочной железы. В настоящий момент на учете состоят 17156 жительниц Башкирии, у которых обнаружили эту разновидность злокачественной опухоли, а в год врачи выявляют примерно по 1600 новых случаев. Еще 10543 пациентки находятся в ремиссии – им удалось победить рак более пяти лет назад.

Онкологи не устают напоминать, что рак молочной железы, как и большинство других видов рака, успешно лечится, если был обнаружен на ранней стадии. К счастью, благодаря ежегодной диспансеризации, у большинства женщин (более 70 процентов) удается обнаружить опухоль именно на 1-2 стадии. В таком случае вероятность полного выздоровления достигает 90-95 процентов.