Уфимец украл у инвалида 190 тысяч рублей, а потом поджег дом, в котором тот находился вместе с бабушкой

фото: СК РБ

Жителя Уфы посадили на 13 лет в колонию строгого режима за кражу и покушение на убийство. Он похитил у инвалида 190 тысяч рублей, а потом пытался сжечь его дом. В этот момент потерпевший находился там вместе со своей бабушкой. Случай произошел в городе Белорецке, сообщил Следственный комитет Башкирии.

Все началось с того, что в январе 2020 года 27-летний подсудимый попросил у знакомого инвалида по зрению банковскую карту, обещая перечислить туда деньги. На самом деле злоумышленник попросту украл со счета более 190 тысяч рублей. После того как потерпевший узнал о хищении, вор, опасаясь, что тот обратиться в полицию, решил его убить.

18 февраля мужчина пробрался на чердак дома, где инвалид жил вместе с 81-летней бабушкой, и отключил оттуда электричество, чтобы выманить их веранду. Когда они вышли, подсудимый ударил обоих палкой по голове, после чего облил бензином знакомого и кухню, поджег ее и сбежал. Он рассчитывал, что потерпевшие задохнуться угарным газом или сгорят, однако те смогли выбраться и обратиться за помощью.

– В результате пожара дом был полностью уничтожен, тем самым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 390 тыс. рублей, – передали в СК Башкирии. – В последующем подсудимый был задержан сотрудниками полиции на территории Стерлитамака.

Подсудимый лишь частично признал вину. Суд приговорил его к 13 годам «строгача» и взыскал с него в пользу потерпевших 550 тысяч рублей.