В Башкирии медсестра по пути на осмотр пациента вытащила из горящего дома троих детей и потушила пожар

Медсестра Анастасия Шапошникова, спасшая троих детей из огня

В башкирской деревне Константиновке медсестра вытащила из горящего дома троих детей и потушила пожар до приезда спасателей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел сегодня, 9 марта. Мать закрыла дома троих маленьких детей и ушла по делам. Через несколько минут в жилом здании начался пожар – загорелись два полена возле печки. По счастливому стечению обстоятельств мимо дома на патронаж к ребенку шла фельдшер Анастасия Шапошникова.

– Она заметила дым, идущий со стороны жилища, а еще услышала громкий звук сработавшего извещателя и увидела возле окошек лица напуганных детей. Анастасия быстро подошла к двери дома, увидев, что она закрыта, скорее побежала к окну. Вытащила по очереди двух детей. Чтобы убедиться, что все спасены, пролезла через оконный проем внутрь, увидела маленького мальчика, одетого только в футболку, – передали в МЧС.

Пройдя сквозь дым, женщина накинула на мальчика теплую одежду и вытащила его на улицу. Затем медсестра вернулась в дом, закинула горящие поленья в печку и стала тушить пожар на полу водой из ведра. За считанные минуты фельдшер справилась с пожаром и уберегла дом многодетной семьи.