«Дайте спокойно доучиться год!»: как в Башкирии отреагировали на идею вернуть учебу по субботам в школы

В Башкирии неоднозначно отреагировали на идею вернуть в школы полноценные учебные дни по субботам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии неоднозначно отреагировали на идею вернуть в школы полноценные учебные дни по субботам.

Напомним, что с 2019 года, по инициативе руководства Башкирии, все школы региона начали переходить на пятидневную систему обучения. Одну субботу в месяц учителя и школьники начали посвящать «внеурочной деятельности» - тематическим, культурным или патриотическим занятиям. Звучит красиво, но весной 2020 года в историю вмешался коронавирус…

Из-за опасной болезни чиновникам от образования весной 2020 года пришлось на ходу перестраивать остаток учебного года. Спустя год Радий Хабиров решился на необычную меру – решил вернуть в школы Башкирии шестидневную систему обучения, но только для выпускников 9 и 11 классов.

- Может быть, нам какие-то субботы приоткрыть хотя бы для подготовки (выпускников к ГИА и ЕГЭ - Ред), - предложил глава республики министру образования Айбулату Хажину.

Идея не лишена смысла. Из-за коронавируса дети действительно не смогли получить знания в должной мере. Министр обещал донести предложения Хабирова до школ, где уже учителя и родители примут решение о возвращении «шестидневки».

Разумеется, что родители восприняли нововведение неоднозначно. Большинство взрослых пользователей соцсетей идею Хабирова не оценили.

- Дайте спокойно доучится год. Уже устали менять расписание по допобразованию! – возмущается пользователь Наталья.

- Кто готовится к экзаменам, он готовится и дома, - озвучивает свою мысль Гузель.

- Правильно делает! Дети должны учиться, учиться и ещё раз учиться! – согласен с мнением главы Башкирии Радик.

- По семь уроков каждый день, до трех! Еще и суббота, когда отдыхать? – риторически вопрошает Индира.

- А что делать допобразованию? Дети в разные смены учатся, и, чтобы их собрать в группу, ставим их в субботу, а теперь что? Педагоги допобразования же не люди: у нас нет семьи, нет детей, только работа! Нам теперь и по субботам и до восьми вечера работать? – возмущается Ирина.

А как вы считаете, поможет ли предложение Радия Хабирова ребятам, которые готовятся к экзаменам?