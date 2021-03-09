Снова мороз! Температура воздуха в Башкирии упадет до -30 градусов

В Башкирию возвращаются зимние холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте Башкирию ждет по-зимнему морозная погода. Резко холодать начнет со второй половины текущей недели. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

– После короткой передышки на территорию республики снова сместится циклон. В его циркуляции погода ожидается неблагоприятной: утром и днем снег, местами до сильного, метель при усилении ветра, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица, – рассказали специалисты, отметив.

Они предупредили, что со второй половины недели температура воздуха начнет понижаться: по ночам столбики термометров упадут до -18,-25°, при прояснениях до -28,-30°. Днем жителей республики ожидает умеренный холод: -10,-18°. Существенных осадков при этом не ожидается. Синоптики также отметили, что с 10 по 14 марта в регионе будет холоднее обычного – на 6-8°.