В Уфе за недостроенный по нацпроекту детский сад заплатили 227 млн рублей

Следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемыми пока что являются «неустановленные должностные лица»

В Уфе прокуратура нашла недостроенный детский сад, за который подрядчику заплатили 227 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемыми пока что являются «неустановленные должностные лица».

В правоохранительном ведомстве пояснили, что речь идет о детсаде в Демском районе башкирской столицы. Его строили в рамках национального проекта «Демография». Заказчиков выступило Управление капитального строительства Башкирии. В декабре 2018 года без проведения торгов оно заключило контракты с другим управлением строительства – «№3 ФСИН России». По договорам исполнитель должен был выполнить «строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставить оборудование для детского сада».

Фактически возведением социального объекта занималась фирма «Промэнерго». Вопреки отсутствию заключения Госжилнадзора, Управление капстроительства приняло детсад и полностью оплатило стоимость всех работ. На самом деле дошкольное учреждение не было готово к эксплуатации и не работает до сих пор.

– По указанным фактам прокуратура направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки, – передали в прокуратуре. – По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

За ходом расследования надзорное ведомство установило «особый контроль».

Отметим, что в 2018 году Управлением капитального строительства, которое заключило и оплатило не выполненный до конца контракт на детский сад, руководил Размзиль Кучарбаев. Сейчас он находится под следствием по похожему уголовному делу – о злоупотреблении должностными полномочиями при приемке неработающих очистных сооружений в городе Кумертау.