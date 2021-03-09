Подросток не успел далеко уйти от дома и замерз

В Уфе печально завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал в ночь на 8 марта в поселке 8 марта. Напомним, парень отмечал в съемном коттедже вместе с приятелями день рождения друга, ребята выпивали, а около 4 часов подросток поссорился со своими сверстниками, после чего в сердцах вышел полураздетый на улицу – без куртки, без шапки, оставив на столе деньги и сотовый телефон.

Как рассказал близкий друг погибшего подростка, ребята сначала своими силами искали пропавшего, но в ту ночь в Уфе бушевал снегопад, который быстро замел следы. Утром пропавшего мальчика уже искали спасатели, полицейские и волонтеры.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», тело подростка обнаружили поисковики буквально в нескольких сотнях метрах от коттеджа. Подросток не успел далеко уйти – замерз, заплутал в метели и, скорее всего, попросту замерз насмерть. Точная причина смерти официально будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.

Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются следователи, которые осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. В пресс-службе регионального Следкома подтвердили, что по предварительным данным признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Смерть парня шокировала не только его друзей, но и преподавателей колледжа, в котором он учился.

- Студент трагически погиб. Почему никто не смог ему помочь? Не война же? Как так? Просто тупо бросить замерзать? Равнодушие? Он - единственный ребёнок в семье. Вот как с этим жить? - задает риторические вопросы педагог.