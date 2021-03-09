В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра ЖКХ после ареста Бориса Беляева

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Исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии после ареста главы ведомства Бориса Беляева стала его первый заместитель Ирина Голованова. По крайней мере, в такой должности ее представили во время оперативного совещания в местном правительстве.

Чиновница выступила на заседании с докладом об очистке дворов от снега и дезинфекции подъездов. После этого руководитель республики Радий Хабиров поручил ей на следующей неделе отчитаться о начале ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов.

Ирина Голованова имеет два высших образования - по специальности «бухгалтерский учет» (Башкирский государственный аграрный университет) и «антикризисное управление» (Башкирская академия государственной службы и управления). С 2013 по 2018 годах она работала первым замом мэра Кумертау – в это время городом руководил Борис Беляев. В 2018-2019 годах Голованова занимала должность помощника заместителя премьер-министра правительства республики Ленары Ивановой. Затем перешла в МинЖКХ.

Напомним, министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева отправили под домашний арест после обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.