46 тысяч жителей Башкирии полностью вакцинировались от коронавируса

Всего в республике поступило более 120 тысяч доз вакцины

В Башкирии 46 тысяч жителей прошли полную вакцинацию от коронавируса. Им сделали двухкомпонентную прививку. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Всего в Башкирию было поставлено 122 592 дозы вакцины. На утро 9 марта проведена вакцинация первым компонентом 100 тысяч человек (82% от поступившей вакцины), полностью завершена вакцинация у 46 тысяч жителей, – рассказал чиновник на оперативном совещании в местном правительстве.

По словам Забелина, в прошедшие праздничные дни была усилена активность по вакцинации. Для этого были организованы мобильные пункты перед торговыми центрами разных городов и сел, где местным жителям делали прививки. Всего с 6 по 8 марта в регионе вакцинировались 6 422 человека.