Друзья и близкие подростка до сих пор не могут поверить в случившееся

В Уфе печально завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал в ночь на 8 марта в поселке 8 марта. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», парня обнаружили мертвым.

Ранее в разговоре с «Комсомолкой» близкий друг пропавшего рассказал, что они вместе с приятелями веселились в съемном коттедже, а ночью подросток поссорился со сверстниками и выбежал полураздетый на улицу – без куртки и шапки, а назад уже так и не вернулся. Приятели обошли все окрестности, но нигде молодого человека не нашли. В ту ночь шел сильный снег, и следы парня быстро замело.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего парня.