Стало известно, в каких районах Башкирии наибольшее число стобалльных работ по ЕГЭ

В Башкирии увеличилось количество выпускников с высокими баллами по ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, в каких городах и районах республики зафиксировано наибольшее число стобалльных работ по единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2020 году. Лидерами по этому показателю стали Уфа (64 работы), Стерлитамак (9), Белебеевский (6), Бирский, Уфимский районы, города Октябрьский и Салават (по 4).

Всего в регионе 127 работ получили наивысшую оценку – на 16 больше, чем в 2019 году. Хажин добавил, что больше всего стобалльников сдавали экзамены по химии (35), русскому языку (25), физике и информатике (по 20). Кроме того, по словам чиновника, в Башкирии увеличилось число выпускников, которые сдали экзамены на 81 и выше баллов.