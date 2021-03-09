Родные и друзья подростка переживают, что тот мог замерзнуть на улице

В Уфе в ночь на 8 марта пропал 16-летний подросток. Как рассказал близкий друг Карима Худайберганова, парень вместе с друзьями отмечал день рождения приятеля в съемном коттедже в поселке 8 марта. Уже ночью Карим поссорился со сверстниками и полураздетый выбежал на улицу. Когда приятели бросились за ним, подростка уже нигде не было. Не вернулся обратно он ни через час, ни через два.

- Выбежал на улицу без куртки, без шапки. Сейчас вообще никто не знает, где он. Дома тоже не появлялся, родители с ума от беспокойства сходят. Очень переживаем, как бы чего плохого не случилось, не замерз нигде, хотя все окрестности вокруг прочесали, - рассказывает близкий друг Карима Худайберганова.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет: черный свитер, темно-синие клетчатые штаны, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.