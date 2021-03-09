Власти Башкирии назвали основные причины смертности в республике

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Сегодня, 9 марта, на оперативном совещании в башкирском правительстве с докладом выступил министр здравоохранения, вице-премьер Максим Забелин. Он озвучил данные по смертности в Башкирии за 2020 год и назвал самые распространенные заболевания, из-за которых скончалось больше всего жителей региона.

- По оперативным данным Росстата в 2020 году общий коэффициент смертности в республике вырос на 23%, число умерших увеличилось более чем на 10 тысяч человек или на 21,8 процента. По общему показателю смертности республика занимает 39-е место в Российской Федерации и четвертое в Приволжском федеральном округе, - отметил Максим Забелин.

По словам министра, самыми распространенными причинами смертности в Башкирии в 2020 году стали болезни системы кровообращения – 37%, органов дыхания – 13%, новообразования – 11% и «внешние причины» - 6,5%.

- На инфекционные заболевания приходилось не более 1,5 процентов смертей, - отметил вице-премьер.