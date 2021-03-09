За сутки в Башкирии выявлено 133 новых случаев коронавируса

В республике особое внимание будет уделяться вакцинации населения 65+ Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Башкирии было выявлено 133 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в регионе достигло 29790 человек. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, из них 5246 находятся на амбулаторном лечении, в стационарах – 270 человек, состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое, они помещены в отделение интенсивной терапии.

Продолжается увеличиваться число выздоровевших, которое достигло уже 81 процента от числа заболевших – 23980 человек. А вот число жертв ковида уже перевалило за 300: от последствий вируса скончался 301 житель республики.

Также в Минздраве сообщили, что продолжается сокращение коечного фонда. В настоящий момент в республике развернуто 2068 инфекционных коек, заполненность которых составляет 87 процентов. Все они оснащены кислородом. Также в регионе отмечается значительное снижение числа заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией.

В Башкирии продолжается массовая вакцинация населения. 1 компонентом провакцинированы 100 тысяч человек, 2 компонентом – 46 тысяч человек.

- В Белорецке, Зилаире, Давлеканово, Языково, Кумертау, Федоровке, Мелеузе, Кушнаренково, Нефтекамске, Верхнеяркеево в выходные перед торговыми центрами были организованы мобильные пункты для вакцинации населения. За текущие выходные было вакцинировано 6422 человек. В ближайшее время мы ожидаем очередную партию вакцины. Сделан акцент на вакцинации населения 65+, будем распределять вакцину между ними, - дополнил Максим Забелин.