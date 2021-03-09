Радий Хабиров заявил о существенном росте инвестиций в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 9 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил статистические данные по инвестициям за прошлый год. Он отметил, что статистику за 2019 год пересчитали в Росстате и, как оказалось, индекс инвестиционной деятельности тогда вырос не на 113,6%, как было озвучено ранее, а плюс 119%.

- Мы с тревогой ждали цифры за 2020 год. И вот, я вас могу поздравить: у нас, не смотря на пандемии, не смотря на потерянные 2% индекса промышленного производства и так далее, у нас рост инвестиционной деятельности 100 целых девять десятых процента. Это говорит о жизнестойкости нашей экономики, - подчеркнул Радий Хабиров.

По словам главы Башкирии, сейчас республика занимает третье место среди регионов Поволжья по приросту инвестиций, уступая Нижегородской области и республике Марий-Эл.

- Наши действия по привлечению инвестиций дают результаты. Это, что называется, «счет на табло», коллеги, - обратился Хабиров к чиновникам на оперативном совещании.