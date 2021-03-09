«Я в шоке!»: уфимский блогер Рустам Набиев подарил жене на 8 Марта элитный «Мерседес»

фото: соцсети

Уфимский блогер Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, подарил своей супруге Индире на 8 Марта элитный «Мерседес». Молодой человек сделал из этого целое событие: снял огромный зал, куда пригласил родственников, друзей, а также популярных звезд эстрады – Радика Юльякшина и Анвара Нургалиева. Они выступили с небольшими концертами. Под конец вечеринки в помещение выкатили элитную иномарку.

фото: соцсети

– Мой мужчина исполнил мою мечту, к которой мы шли. Я в шоке, наши близкие рядом с нами. Ни это ли счастье? Боже, спасибо за лучший подарок. Моя гордость и самое лучшее, что со мной произошло – это ты [Рустам]. Спасибо каждому человеку, кто был рядом, – поделилась Индира эмоциями на своей странице в инстаграме.

фото: соцсети

Напомним, Рустам Набиев – блогер с инвалидностью. В 2015 году он, будучи срочником, выжил при обрушении казармы в омской воинской части. В той трагедии парень лишился ног. Несмотря на удар судьбы, он построил успешную карьеру в сети. Сейчас вместе с женой Индирой Рустам воспитывает двух дочерей.