Башкирская казна за 2020 год заработала 21 млрд рублей на сдаче земель в аренду

Фото: Рустем Ахунов

За прошлый год региональный бюджет Башкирии заработал на продаже и использовании государственного имущества более 21 млрд рублей. Это на 2,4% больше, чем в 2019 году. Такие данные представили в министерстве земельных и имущественных отношений.

Согласно данным министерства, башкирская казна в 2020 году получила 21 млрд рублей доходов от аренды земельных участков. В свою очередь, на продаже земель республиканский бюджет получил 904,3 млн рублей.

В Минземимущества Башкирии также подчеркнули, что на 1 января 2021 года в республике числятся 38 государственных предприятий. В том числе, многострадальное АО «Башкирское речное пароходство», которое власти пытаются реанимировать уже третий год. В 2020 году была прекращена процедура банкротства этого предприятия.