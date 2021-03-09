В Уфе отремонтируют театр кукол за 778,5 млн рублей

Фото: Минкульт России

К 450-летию Уфы власти Башкирии намерены провести масштабную реконструкцию театра кукол. К юбилейным торжествам здание отремонтируют, снесут старый пристрой и воздвигнут рядом новый. Стоимость работ оценивается в 778,5 млн рублей, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министерство культуры республики.

По данным издания, 250 млн рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета. На сегодняшний день проектная документация уже готова и прошла государственную экспертизу. Осталось лишь отобрать подрядчика.

В Минкульте Башкирии РБК-Уфа сообщили, что в рамках реконструкции строители должны будут снести старый пристрой к девятиэтажному дому и построить новый четырехэтажный пристрой с подвалом. Кроме того, масштабные работы проведут и в основном здании. Работы должны начаться уже в этом году, а завершить объект нужно до 2024 года, когда Уфа будет праздновать юбилей.