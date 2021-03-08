Власти Башкирии потратят 610 млн рублей на ремонт дворов в 14 городах

Фото: МинЖКХ Башкирии

Госкомитет Башкирии по конкурентной политике опубликовал заявку на отбор подрядчиков, которые займутся благоустройством дворов в городах республики. Речь идет о программе «Башкирские дворики», по которой большую часть финансирования выделяется из республиканской казны.

Всего на благоустройство дворов в 14 городах Башкирии власти готовы потратить 610 млн рублей. Более половины этой суммы, 320 млн рублей, выделят на ремонт во дворах Уфы, Давлеканово, Бирске и Благовещенском районе республики. Заявки на участие в аукционе по отбору подрядчика принимаются до 15 марта.

Еще 290 млн рублей выделят на благоустройство дворов в Салавате, Ишимбае, Белорецке, Учалах, Мелеузе, Кумертау, Баймаке, Стерлитамаке и Межгорье. Заявки на участие можно подать до 22 марта.

Согласно документам госзакупки, победители должны завершить ремонт до конца лета.