В Уфе прекращены поиски пропавшего три недели назад 16-летнего подростка

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Сегодня, 8 марта, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили в своих социальных сетях о прекращении поисков 16-летнего подростка из Уфы. Андрей В. (имя изменено – Ред.) бесследно пропал еще 20 февраля. Однако волонтеры подключились к его поискам только 5 марта. Тогда же они объявили срочный сбор на поиск. К делу подключились и сотрудники полиции.

К счастью, молодого человека нашли и поиски свернули. Об этом сообщили сами волонтеры из «Лиза Алерт. Башкортостан».

«Найден, жив» - подписали ориентировку волонтеры. Подробностей о том, где все это время находился подросток они не сообщили, ссылаясь на внутренние правила группы.