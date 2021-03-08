На Башкирию вновь обрушатся метели и снегопады

В республике прогнозируется снегопад и усиление ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале новой рабочей недели Башкирию вновь накроет непогода. Башгидрометцентр прогнозирует в предстоящий вторник, 9 марта, снегопад, метели и усиление ветра до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров. На дорогах республики ожидаются снежные заносы и накаты. Ухудшение погоды прогнозируется на всей территории республики.

Напомним, сегодня, 8 марта, в Башкирии разбушевалась стихия – весь день в республике наблюдается метель и снегопады. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось даже ограничить движение на участке трассы М-5 «Урал» на границе с Татарстаном. Сейчас все ограничения сняты, сообщает Упрдор «Приуралье».