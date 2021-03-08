Движение на участке трассы «Урал» в Башкирии полностью восстановлено

Движение автомобильного транспорта на границе Башкирии и Татарстана полностью восстановлено Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня днем, 8 марта, власти ввели ограничение на участке трассы М-5 «Урал» на границе Башкирии и Татарстана. Виной всему сильная метель и снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах испортилась и дорожное управление «Приуралье» приняло решение ограничить движение для автобусов, такси и маршруток.

Ограничения вводились в районе города Октябрьский в Башкирии и Александровки, которая находится в Татарстане. Чуть позже стало известно, что ограничения сняты. Об этом сообщает Упрдор «Приуралье».

Движение возобновлено в штатном режиме, уточнили в дорожном управлении.