Житель Башкирии зарезал вахтовика на улице села, приняв его за волка

Фото: РУстем Ахунов

В Бижбуляке вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве совершенно незнакомого ему вахтовика на улице. Случай произошел еще 23 февраля 2020 года, но приговор по этому странному делу вынесли совсем недавно. Началось эта история с того, что полицейские задержали мужчину с окровавленным ножом, который не мог связать и двух слов.

По версии следствия, которая затем подтвердилась в суде, мужчина приехал с товарищами в кафе в селе Бижбуляк, где крепко выпил. В суде он говорил, что принял на грудь никак не меньше трех литров пива. В итоге, он немного поругался с кем-то в кафе, но до драки дело не дошло. Тогда он решил выйти на улицу и прогуляться. Вот тут-то и начали происходить странные вещи.

По словам самого подсудимого, он смутно помнит, как ходил по улице. Помнит лишь, что в какой-то момент ему показалось, будто он разговаривает с волками. Затем последовал новый провал в памяти, а при кратковременном прояснении мужчина вспомнил, как идет по льду реки. После этого он очнулся уже в отделе полиции.

По версии следствия, которая затем была доказана в суде, к изрядно выпившему мужчине, сидевшему у обочины дороги около автозаправки, подошел местный житель, который только что приехал с вахты, и поинтересовался как у него дела. В ответ тот выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь к проявившему сострадание сельчанину. От полученных ранений он скончался. Возможно, этот «разговор» убийца и принял за «общение с волками».

Суд признал жителя Бижбулякского района Башкирии виновным в убийстве и приговорил к 8 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. На суде мужчина даже не вспомнил, почему и зачем зарезал незнакомца и не смог пояснить своих мотивов.