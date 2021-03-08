Уфимская «Агидель» второй год подряд вышла в финал Женской хоккейной лиги

Фото: ЖХЛ

Накануне хоккеистки уфимской «Агидели» вышли в финал Женской хоккейной лиги, одержав победу в третьем матче полуфинальной серии над нижегородской командой СКИФ. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Агидели». Счет в серии – 2:1.

Все матчи против СКИФа получились упорными и драматичными – победители в них определялись только в сериях послематчевых буллитов. В первой игре сильнее были нижегородские хоккеистки, но второй и третий матчи остались за «Агиделью».

Теперь уфимская «Агидель» сыграет в финале Женской хоккейной лиги против китайской команды «КРС Ванке Рэйз». Из-за пандемии коронавируса хоккеистки из Поднебесной проводят домашние матчи в подмосковном Ступино.

Финал ЖХЛ 2021 года полностью повторяет прошлогодний – тогда главный трофей также разыгрывали «Агидель» и «Ванке Рэйз». В 2020 году сильнее оказались хоккеистки из Китая. Матчи финальной серии пройдут 13, 14 и 17 марта, и, при необходимости, 18 и 21 марта. Первые два матча «Агидель» проведет на выезде.