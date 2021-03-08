Гузель Уразова угодила в больницу с новорожденной дочкой

Фото: Инстаграм Гузель Уразовой

В минувшее воскресенье, 7 марта, популярная певица башкирско-татарской эстрады Гузель Уразова записала строис в свой Инстаграм, где рассказала о том, что вот уже четвертый день лежит в больнице. Как оказалось, нездоровится новорожденной дочке артистки, маленькой Ариане.

Обращение к поклонникам певица записала лишь после того, как она снизила активность в социальных сетях.

- Вышла к вам в сторис из больничной палаты. В Директ очень много сообщений. Мы тут уже четвертый день, многие нас потеряли. Спрашивают о состоянии, отправляют пожелания. Спасибо вам, что вы с нами и в горе, и в радости, - обратилась к своим подписчикам Гузель Уразова.

О том, чем болеет новорожденная Ариана и когда их с мамой выпишут, Гузель Уразова не рассказала.

- Нам бы быстрее выздороветь. Арианочка сейчас под наблюдением врачей. Мы болеем и неизвестно, когда нас выпишут, - призналась артистка.

Напомним, Гузель Уразова родила четвертого ребенка в день всех влюбленных, 14 февраля. В семье артистки также воспитываются еще трое детей – девочки Эллари и Камилла и сын Самир.