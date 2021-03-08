«Уфаводоканал» предупреждает об отключении воды в центре Уфы

Воду отключат в жилых домах и в госучреждениях Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В предстоящую среду, 10 марта, в центре Уфы десятки домов останутся без холодной воды. Как сообщает «Уфаводоканал», в связи с ремонтом воды не будет с 11:00 до 23:00 часов в домах по улице Ленина и Достоевского.

Полный список адресов, где отключат воду, выглядит следующим образом:

По улице Ленина: жилые дома под номерами 21, 31/33, 41, 72, 39/2 и 66. По последнему адресу расположена приемная политической партии «Единая Россия».

Не будет воды практически весь день в зданиях госучреждений, расположенных в историческом центре Уфы – в Управлении административными зданиями и Росреестре по Ленина, 70, в детской поликлинике №2 по Ленина, 39, а также в Гимназии №39 на Достоевского, 67 и в гостинице «Башкортостан» по Ленина 25/29. Также воду отключат в двух кафе на Ленина, 39/2 и Ленина, 66, а также в хостеле по адресу Ленина, 72.

Отключат воду и в жилых домах на улице Достоевского 68 и 73.