В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе «Урал»

На границе Татарстана и Башкирии бушует метель и снегопад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 марта, с 11:30 часов по уфимскому времени временно введено ограничение движения по участку трассы М-5 «Урал» в западной части Башкирии. Как сообщает дорожное управление «Приуралье», ограничения касаются движения легковых такси, грузовиков, пассажирских автобусов и маршруток. На данный момент закрыт участок с 1194 по 1296 километры.

Причиной ограничения движения называют разбушевавшуюся стихию. Сейчас в западных районах Башкирии наблюдается низовая метель и обильный снегопад, из-за чего на дорогах ограничена видимость.

По данным Упрдор «Приуралье» ограничение движения по трассе «Урал» введено на границе с Татарстаном в районе населенных пунктов Северное, Александровка и города Октябрьский.