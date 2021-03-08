Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 301 человека

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии опубликовал последние данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. Так, по данным республиканских властей за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 133 человек. В свою очередь, с полным выздоровлением выписались 51 человек.

Всего с начала пандемии в Башкирии было подтверждено 29657 случаев коронавируса. Переболели и вылечились 23924 пациента. На лечении в данный момент находятся 5432 человека.

К сожалению, за минувшие сутки от COVID-19 и его последствий скончались еще четыре жителя Башкирии. Общее количество жертв ковида в регионе достигло 301 человека.