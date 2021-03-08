Житель Башкирии влез в конфликт между возлюбленными и выстрелили мужчине в лицо

Стрелявшего задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне поздно ночью около популярного среди жителей Ишимбая кафе произошел конфликт со стрельбой из пневматического пистолета. Как сообщили в МВД по Башкирии, около двух часов ночи в зале ресторанчика началась словесная перепалка между мужчиной и женщиной. На конфликт обратил внимание один из посетителей и сделал замечание 27-летнему парню и попросил не кричать. Тот отреагировал на это агрессивно.

В итоге, молодые люди вышли на улицу, где 26-летний мужчина, сделавший замечание, выхватил пневматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо, в руку и по ногам. После этого владелец пистолета скрылся, но вскоре был задержан стражами порядка. Оружие у него изъяли.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Врачи диагностировали у него ранения мягких тканей носа, руки и обеих голеней.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские устанавливают мотивы и причины конфликта, - подчеркнули в МВД по Башкирии.