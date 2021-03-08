В Башкирии водитель внедорожника сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: скриншот видео из соцсетей

Накануне в одном из городских сообществ Сибая в социальных сетях появилось видео момента аварии на пешеходном переходе. Водитель внедорожника сбил ребенка, который перебегал дорогу. На кадрах видно, как малыш бежит в сторону остановки, а автомобиль сбивает его «водительской» стороной и улетает в сугроб. Все это время с ребенком находился отец, который сразу же после аварии побежал к нему.

Очевидцы аварии и пользователи соцсетей сообщают, что ребенок выжил и, предположительно, получили перелом. Виновником аварии, которая едва не превратилась в трагедию, называют как водителя внедорожника, так и отца ребенка. Первый не сбавил скорость на пешеходном переходе, а второй не взял ребенка за руку при переходе на другую сторону улицы. По мнению сибайцев, если бы мужчина как следует следил за малышом, он бы не выскочил на проезжую часть перед приближающейся машиной.