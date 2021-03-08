Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшее воскресенье, 7 марта, в Шаранском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 30 километре дороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка лоб в лоб столкнулись две корейские легковушки «Kia Cerato» и «Kia Sportage». За рулем «Cerato» находился 42-летний мужчина, а в салоне – его 46-летняя супруга и пятилетний сын. «Sportage» управлял 51-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

В результате аварии пассажирка «Cerato» погибла на месте, а ее пятилетний сын был срочно доставлен в больницу. За его жизнь сейчас борются врачи. По данным ГИБДД по Башкирии, дорога находилась в ненадлежащем состоянии – инспекторы составили протокол в отношении ответственных лиц, началось расследование административного дела по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 16 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще 10 получили различные травмы.