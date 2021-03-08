МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

Фото: Олег Укладов

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о резком ухудшении погоды. Сегодня, 8 марта, в регионе ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду, местами метели и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют снежные заносы, снежный накат и гололедицу. Такая погода продержится как минимум до сегодняшнего вечера.

По данным Башгидрометцентра днем по республике ожидается южный и юго-западный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 16-21 м/с. Температура воздуха -2, -7 . В Уфе будет немного теплее, температура воздуха составит -2, -4 .