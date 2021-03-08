В Башкирии планируют запустить производство аэротакси

Фото: соцсети

Накануне премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что в республике запустят производство аэротакси. О запуске проекта он объявил в своих социальных сетях.

По словам Андрея Назарова, производством займется петербургская компания «Геоскан».

-Договорились с руководством компании, что они войдут в наш авиационный кластер, который мы сейчас создаем в республике, и организуют на нашей территории производство по выпуску беспилотных вертолетов. Такого пока в Росси нет. Мы будем первыми, - написал Назаров в своих соцсетях.

Как отметил глава башкирского Кабмина, аэротакси работают по принципу квадрокоптеров.

- Работают они по принципу квадрокоптеров, только могут еще перевозить людей, - раскрыл подробности проекта премьер-министр правительства Башкирии.

Напомним, недавно Андрей Назаров отправился с официальным визитом в Санкт-Петербург, где встретился с губернатором северной столицы Александром Бегловым.