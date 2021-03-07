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Происшествия

В Башкирии в ДТП с двумя легковушками погибла женщина и пострадал 5-летний ребенок

Одну из машин после удара разорвало на две части
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 7 марта, в Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. При столкновении двух легковушек погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария с летальным исходом случилась в пятом часу вечера на 29 километре дороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка. На трассе столкнулись Kia Cerato и Kia Sportage. Первую машину буквально разорвало на две части.

фото: соцсети

фото: соцсети

Прямо на месте происшествия скончалась 46-летняя женщина – она была пассажиркой Cerato. Еще два человека - водитель и 5-летний ребенок получили травмы различной степени тяжести. «Скорая» доставила обоих в ближайшую в больницу. Состояние пострадавших пока остается неизвестным.

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, минувшей ночью на трассе в Башкирии столкнулись две фуры и туристический автобус с пассажирами. Известно о двух погибших.

ДТП