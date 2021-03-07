Томи Ламса удивил всех необычным предположением после победы в матче против «Трактора»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса выдвинул теорию о том, что уфимской команде легче играть в матчах на выезде Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса выдвинул теорию о том, что уфимской команде легче играть в матчах на выезде.

Сегодня днем уфимский клуб в первый раз в этой серии плей-офф встретился с соперником из Челябинска на чужом льду. Команда из Уфы уже с конца первого периода завладела преимуществом, а к концу встречи «Салават» и вовсе добился счета 4:0. Играли подопечные Томи Ламсы уверено, и в некоторых моментах не поддавались на провокации соперника, который уступал по ходу всей игры.

После встречи Томи Ламса озвучил неожиданное предположение во время пресс-конференции.

- Может быть, на выезде чуть проще играть, - сказал тренер.

Звучит весьма необычно, учитывая то, какую поддержку от зрителей получает команда на «Уфа-Арене». Тем не менее, финский специалист настаивает на том, что его команда должна играть в максимально эффективный хоккей как на домашней, так и на гостевых аренах.