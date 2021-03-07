В Башкирии по итогам января снизилась рождаемость и выросла смертность

По данным Росстата, в анамнезе 245 человек, умерших в январе, был указан коронавирус

В Башкирии в январе 2021 года по сравнении с тем же месяцем прошлого года показатель рождаемости снизился, а смертности – вырос. Такие данные представил Росстат.

В республике за первый месяц родилось 2883 ребенка (на 469 или на 14% меньше, чем в январе 2020 года), а умер 5 571 человек (+1 133 или +25,5%). На треть – 33,3% – увеличился уровень младенческой смертности. За указанный период скончались 32 малыша. Естественная убыль населения в республике, согласно статистическим данным, составила 2 688 жителей. В целом по России рождаемость снизилась на 10,3%, а смертность выросла на 33,9%.

В ежемесячной сводке Росстат также дает данные о смертности от коронавируса в регионе. За январь инфекция стала основной причиной смерти для 63 жителей республики. В 163 случаях COVID-19 «не оказал существенного влияния» на развитие смертельных осложнений, а в 19, напротив, сильно усугубил состояние больного. Таким образом, ковид так или иначе имел отношение к 245 смертям в Башкирии за первый месяц 2021 года.