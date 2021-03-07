«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и повел в серии плей-офф

"Салават Юлаев" ведет в серии четвертьфинала - 2-1 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 марта, «Салават Юлаев» в гостях с разгромным счетом 0-4 обыграл челябинский «Трактор». После третьего матча серии 1/4 плей-офф чемпионата КХЛ башкирская команда вышла вперед – 1-2.

!no_title Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» начал встречу по-хозяйски. В первую двадцатиминутка челябинцы атаковали ворота «юлаевцев», в то время как последние отбивались и контратаковали. В одном из таких выпадов уфимцы «поймали» соперника. Жарков прорвался в чужую зону и оставил шайбу под бросок Кадейкину – тот в одно касание отправил шайбу в сетку. До перерыва счет на табло остался неизменным.

!no_title Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй период. Обе команды вступили в открытую борьбу, однако все в этот день было на стороне уфимской команды. Хартикайнен передачей вывел Гранлунда на бросок прямо под перекладину. Спустя еще пять минут голом отметился Хохряков, который вышел один на один с голкипером. Счет был разгромным уже к середине встречи. До конца периода шайбу на себя мог записать Хартикайнен, однако судья отменил гол из-за офсайда.

!no_title Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В заключительной части матча «Салават Юлаев» все-таки увеличил отрыв до четырех шайб. Произошло это в самом конце, когда «Трактор» снял голкипера. Солодухин перехватил снаряд в центре и с дальней дистанции отправил его точно в пустые ворота.

!no_title Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Голы:

0:1 (12:27) – Александр Кадейкин (Владимир Жарков, Евгений Бирюков);

0:2 (26:58) – Маркус Гранлунд (Тему Хартикайнен);

0:3 (31:40) – Пётр Хохряков;

0:4 (59:39) – Вячеслав Солодухин (Александр Алексеев, в пустые ворота);