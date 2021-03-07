фото: instagram.com/elvin_grey_music

Популярный певец башкирско-татарской эстрады Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, выступил с концертом в медицинском университете. Таким образом артист поздравил студенток и преподавательниц с Международным женским днем.

– Поздравлять женский коллектив одно удовольствие Тем более когда это работники медицины! Главные герои 2020 года! – написал Радик на своей странице в инстаграме.

Певец также ознакомился с прорывной технологией для хирургических операций, которая используется в клинике БГМУ. Там с помощью робота пациентам удаляют злокачественные опухоли.

Напомним, в феврале стало известно, что Юльякшин отменил все свои концерты в Татарстане. Он пожаловался, что его начали «фактически преследовать» по всей республике.